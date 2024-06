Legende: Ist dieses Jahr nicht auf dem «heiligen Rasen» zu bestaunen Rafael Nadal. Imago Images/Shutterstock/Mark Greenwood.

Wie nach seinem Erstrunden-Aus an den French Open bereits angedeutet, wird Rafael Nadal in Wimbledon nicht zum 3. Grand-Slam-Turnier des Jahres antreten. Das gab der 20-fache Major-Champion am Donnerstag auf Social Media bekannt.

Am Mittwoch war bekanntgeworden, dass Nadal dank seinem geschützten Ranking am olympischen Turnier in Paris teilnehmen kann. Entsprechend überrascht die Absage für Wimbledon kaum.

Endgültiger Abschied von Wimbledon?

Der 38-Jährige begründet seine Absage damit, dass er seinem Körper den Wechsel der Unterlage Sand auf Rasen nicht zumuten will. «Ich bin traurig, dass ich dieses Jahr nicht die Atmosphäre dieser grossartigen Veranstaltung erleben kann, die immer in meinem Herzen bleiben wird», schreibt Nadal, der an der Church Road in den Jahren 2008 und 2010 triumphierte.

Stattdessen setzt der «Sandkönig» voll auf die Karte Olympia. Um sich optimal auf das Highlight auf der Anlage von Roland Garros vorzubereiten, wird Nadal Mitte Juli das ATP-250-Turnier im schwedischen Bastad bestreiten.