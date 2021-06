Federer tritt in Paris nicht zum Achtelfinal gegen Berrettini an

Roger Federer wird am Montag bei den French Open nicht zu seinem Achtelfinal gegen den Italiener Matteo Berrettini antreten.

Rund 15 Stunden nach seinem hart erkämpften Viersatzsieg gegen Dominik Koepfer erklärte der 39-jährige Schweizer am Sonntag Forfait. Er müsse nach seinen 2 Knieoperationen und der langen Pause auf seinen Körper hören, erklärte er.

Erwartungen übertroffen

Federer dürfte Paris mit zahlreichen Informationen zu seinem Formstand verlassen. Besonders Koepfer brachte den Schweizer in der 3. Runde zeitweise an seine Grenzen. Nach dem Sieg nach 3:35 Stunden war Federer von sich selber überrascht: «Ich hätte nicht gedacht, dass ich in meiner Rehabilitation schon so weit bin».

Vor Koepfer hatte Federer auch schon den Usbeken Denis Istomin und den Kroaten Marin Cilic besiegt. In der Woche vor Roland Garros war der 20-fache Grand-Slam-Sieger in Genf noch bei seinem 1. Auftritt am Spanier Pablo Andujar gescheitert.

Nächste Station Halle?

Der Fokus von Federer liegt auf der Rasensaison. Kommende Woche steht das Turnier in Stuttgart an, wo der Schweizer nach seinem Forfait an den French Open kaum aufschlagen wird.

Wahrscheinlicher erscheint, dass Federer in Halle (14.6. bis 20.6.) auf die Tour zurückkehrt. Das grosse Ziel des 39-Jährigen ist Wimbledon. Das 3. Major-Turnier des Jahres findet vom 28. Juni bis 11. Juli statt.