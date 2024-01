Der 21-jährige Berner kann aufgrund einer Verletzung nicht am Grand-Slam-Turnier in Melbourne teilnehmen.

Legende: Muss pausieren Dominic Stricker. Keystone/Georgios Kefalas

Hiobsbotschaft für die Schweizer Tennis-Fans: Dominic Stricker muss auf die Teilnahme an den am 14. Januar beginnenden Australian Open verzichten. Der 21-jährige Berner kann wegen einer Rückenverletzung nicht antreten. Dies teilte der Berner am Samstagvormittag mit.

Zuletzt hatte Stricker Anfang Dezember im Halbfinal der Next Gen ATP Finals aufgrund von Oberschenkel-Problemen aufgeben müssen. Der Rücken hatte ihm schon ab den US Open im letzten Herbst zu schaffen gemacht. In den letzten zwei Jahren war Stricker in Melbourne jeweils in der Qualifikation hängen geblieben.