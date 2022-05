Die Partien von Henri Laaksonen und Viktorija Golubic werden wegen Regens unterbrochen und erst am Dienstag fortgesetzt.

Fortsetzung erst am Dienstag

Der Regen sorgt an den French Open in Paris am zweiten Turniertag für erste Verschiebungen im Spielplan. Nachdem schon die Nachmittagspartien erst mit viel Verspätung gestartet worden waren, wurden wegen einsetzenden Niederschlags um ca. 21:40 Uhr erneut Spiele unterbrochen. Einzig die Partie zwischen Novak Djokovic (ATP 1) und Yoshihito Nishioka (ATP 94) konnte auf dem überdachten Court Philippe-Chatrier wie geplant fortgesetzt werden.

Vom Unterbruch war mit Henri Laaksonen und Viktorija Golubic auch ein Schweizer Duo betroffen. Für Laaksonen (ATP 95) kam die ungewollte Pause zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Der Schaffhauser hatte gegen den Spanier Pedro Martinez (ATP 43) nach verlorenem Startsatz aufgedreht und den 2. Durchgang nach hartem Kampf für sich entschieden. Im 3. Durchgang lag der Schweizer mit Break in Führung.

00:58 Video Regen unterbricht Laaksonens Lauf Aus Sport-Clip vom 23.05.2022. abspielen. Laufzeit 58 Sekunden.

Golubic in Rücklage

Golubic (WTA 53) dürfte die Pause hingegen nicht schaden. Die Schweizerin fand gegen die 20-jährige US-Amerikanerin Katie Volynets (WTA 135) bisher noch kein Rezept und verlor den Startsatz mit 2:6. Im 2. Durchgang startete die Zürcherin zwar mit einem Break, musste sich danach aber gleich wieder den Aufschlag abnehmen lassen.

Die Partien werden am Dienstag fortgesetzt und sind je live im kommentierten SRF-Stream auf Webseite sowie Sport App zu sehen. Beide Spiele wurden als 2. Partie auf dem jeweiligen Court angesetzt. Golubic greift somit um ca. 12:30 Uhr wieder ein, Laaksonen ab ca. 13:00 Uhr.