Novak Djokovic steht an den US Open in der 3. Runde. Der Serbe hatte bei seinem zweiten Auftritt in New York jedoch deutlich mehr zu beissen, als es das letztlich deutliche Resultat von 6:4, 7:6 (7:3), 6:1 vermuten lässt.

Was ist mit der Schulter los?

Einerseits hielt sein Gegner Juan Ignacio Londero (ATP 56) in den längeren Ballwechseln über weite Strecken gut mit. Andererseits machte Djokovic früh in der Partie die linke Schulter zu schaffen. Nach dem Spiel sagte die serbische Weltnummer 1 im Platzinterview, dass die Schmerzen die Leistung beeinträchtigt hätten: «Ich hatte Probleme beim Service und der doppelhändigen Rückhand», so Djokovic.

Legende: Verspürte Schmerzen im Schulterbereich Novak Djokovic. imago images

Im 1. Durchgang liess sich der 16-fache Major-Sieger mehrmals vom Physio an der lädierten Stelle behandeln. Ab Mitte des 2. Satzes schien Djokovic mit den Schmerzen dann besser zurecht zu kommen.

14 Breaks in 135 Minuten

Londero verpasste es in den ersten beiden Umgängen, einen Breakvorsprung nach Hause zu servieren. Im 2. Satz lag der Argentinier gar mit Doppelbreak 3:0 in Führung, fand in der Folge aber kein Rezept mehr gegen einen von der Grundlinie gewohnt starken Djokovic.

Mit der Zweisatzführung im Rücken liess sich Djokovic weder von Londero noch von seiner linken Schulter aufhalten. Mit gleich 4 Breaks machte der Titelverteidiger seinen Einzug in die 3. Runde perfekt.

Dort trifft Djokovic entweder auf seinen Landsmann Dusan Lajovic (ATP 29) oder den US-Amerikaner Denis Kudla (ATP 111). In einem potenziellen Achtelfinal könnte sich Stan Wawrinka in den Weg von Djokovic stellen.

