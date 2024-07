Barbora Krejcikova (WTA 32) sichert sich in Wimbledon den zweiten Major-Titel ihrer Karriere.

Die Tschechin setzt sich im Final mit 6:2, 2:6, 6:4 gegen Jasmine Paolini (ITA/WTA 7) durch.

Die 28-Jährige folgt in der Siegerinnenliste auf ihre Landsfrau Marketa Vondrousova.

French-Open-Gewinnerin durfte sich Barbora Krejcikova bereits nennen, nun ist die Tschechin auch Wimbledon-Siegerin. 3 Jahre nach ihrem überraschenden Durchmarsch in Paris hatte sich auch der zweite Major-Titel für die 28-Jährige nicht unbedingt abgezeichnet. Mit Siegen unter anderem gegen Danielle Collins (WTA 11), Jelena Ostapenko (WTA 14), Jelena Rybakina (WTA 4) und schliesslich Jasmine Paolini schlug Krejcikova an der Church Road der Reihe nach 4 besser klassierte Spielerinnen.

Dabei hatte die Tschechin gleich in der 1. Runde eine heikle Aufgabe zu überstehen, als sie gegen Veronika Kudermetowa (RUS) nach je einem gewonnenen Satz im Tiebreak in einen dritten Durchgang musste. Diesen entschied sie mit Ach und Krach (7:5) für sich.

Ein Doppelfehler zur Unzeit

Auch im Final gegen Paolini musste ein dritter Satz die Entscheidung bringen, nachdem sich die Tschechin nach gewonnenem Startsatz eine kleine Auszeit nahm. Dort profitierte Krejcikova beim Stand von 3:3 von einem Doppelfehler ihrer Gegnerin, der ihr letztlich den entscheidenden Breakvorsprung einbrachte.

00:49 Video Paolinis Doppelfehler im Entscheidungssatz Aus Sport-Clip vom 13.07.2024. abspielen. Laufzeit 49 Sekunden.

Paolini versuchte zwar alles, um noch einmal zurückzukommen. Und Krejcikova zitterte in ihrem letzten Aufschlagspiel auch mächtig das Händchen. Nach zwei abgewehrten Breakchancen verwertete sie nach 1:56 Stunden aber ihren dritten Matchball. Während nach Marketa Vondrousova damit zum zweiten Mal in Folge eine Tschechin den Titel in Wimbledon holt, erlitt Paolini die zweite Final-Niederlage in Folge.

Krejcikova in Wimbledon bereits erfolgreich

Die Italienerin hatte bereits an den French Open den Vorstoss in den Final geschafft, war dort gegen Weltnummer 1 Iga Swiatek aber chancenlos geblieben. Dies war im Endspiel gegen Krejcikova nicht der Fall. Im 1. Satz hatte sie mit den Aufschlägen und den aggressiven Returns ihrer Gegnerin Mühe, fand im 2. Umgang aber ein Rezept. Gesamthaft liess sich Paolini, die zur ersten italienischen Wimbledon-Siegerin hätte werden können, aber zu oft in die Defensive drängen.

00:41 Video Paolini bringt alles zurück, aber Krejcikova beweist Geduld Aus Sport-Clip vom 13.07.2024. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden.

Krejcikova ist die vierte Wimbledon-Championne aus Tschechien nach ihrer Trainerin Jana Novotna, Petra Kvitova und Vorjahressiegerin Vondrousova. Wie es sich anfühlt, auf dem Centre Court in Wimbledon Titel zu gewinnen, wusste Krejcikova übrigens bereits: 2018 und 2022 holte sie mit Landsfrau Katerina Siniakova den Doppel-Titel. Im Einzel war sie vor ihrem Coup in diesem Jahr nie über den Achtelfinal hinausgekommen.