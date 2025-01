Aryna Sabalenka steht zum 3. Mal in Folge im Final der Australian Open.

Die Weltranglisten-Erste und Titelverteidigerin aus Belarus setzt sich gegen die Spanierin Paula Badosa mit 6:4 und 6:2 durch.

Für Sabalenka ist es in Melbourne der 20. Sieg in Folge.

Den 2. Halbfinal zwischen Madison Keys und Iga Swiatek können Sie ebenfalls live auf SRF zwei oder hier im Livestream mitverfolgen.

Aryna Sabalenka darf weiterhin vom Titel-Hattrick an den Australian Open träumen und davon, als erste Spielerin seit Martina Hingis (1997-1999) das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres dreimal in Folge zu gewinnen. Die Belarussin setzte sich im Halbfinal mit 6:4 und 6:2 gegen ihre gute Freundin Paula Badosa (ESP/WTA 12) durch und feierte in Melbourne ihren 20. Sieg in Folge.

Nervöser Start

Sabalenka startete nervös in die Partie: Nach einer vergebenen Breakchance musste die Titelverteidigerin gleich ihren 1. Aufschlag abgeben. Doch die Weltranglisten-Erste kämpfte sich in den Satz zurück: Nach Aufschlag-Games von 7 Minuten und mehr und 2 Breaks ihrerseits lag die 26-Jährige nach 32 Minuten mit 3:2 vorne.

Mit insgesamt 4 Game-Gewinnen in Folge führte Sabalenka die Vorentscheidung im 1. Umgang herbei. Nach 53 Minuten brachte sie den Satzgewinn ins Trockene.

Klare Sache im 2. Satz

Im 2. Umgang spielte Sabalenka dann so, wie man es von ihr gewohnt ist: mit viel Power in den Schlägen und wenig unerzwungenen Fehlern. Badosa, die erstmals in einem Grand-Slam-Halbfinal stand, wirkte zunehmend nervöser. Mit einem Doppelfehler schenkte sie ihrer Gegnerin das Break zum 2:1.

Ein weiterer Servicedurchbruch zum 4:1 beseitigte dann alle Zweifel über den Ausgang der Partie. Nach 1:24 Stunden beendete Sabalenka die Partie mit einem weiteren wuchtigen Vorhand-Winner. Kleiner Trost für Badosa: Nach über 2 Jahren wird die 27-Jährige wieder in die Top 10 der Weltrangliste vorstossen.

Kommt es zum Traumfinal?

Der Traumfinal in Melbourne zwischen der Nummer 1 und Nummer 2 der Welt ist also weiterhin möglich. Im 2. Halbfinal «Down Under» treffen Iga Swiatek (WTA 2) und Madison Keys (WTA 14) aus den USA aufeinander. Diese Partie können Sie jetzt live auf SRF mitverfolgen.

Australian Open