Frauen-Viertelfinals in Paris

Legende: Hat gerade noch rechtzeitig die Kurve gekriegt Coco Gauff. Keystone/AP Photo/Christophe Ena

Coco Gauff (USA) zwingt ihre Landsfrau Madison Keys (WTA 8) im Viertelfinal der French Open mit 6:7 (6:8), 6:4, 6:1 in die Knie.

Die Weltnummer 2 steht damit zum 2. Mal in Serie im Paris-Halbfinal.

Nächste Gegnerin von Gauff ist entweder Mirra Andrejewa (RUS/WTA 6) oder Loïs Boisson (FRA/WTA 361).

Insgesamt 14 Mal musste die Aufschlägerin im Duell zwischen Coco Gauff und Madison Keys ihren Service abgeben. Im ersten Durchgang machte Gauff einen Doppelbreak-Rückstand wett, im zweiten Umgang gelang Selbiges Keys. Kurioserweise holte sich in beiden Fällen dennoch jene Spielerin den Satzgewinn, welche zuvor den grossen Vorsprung noch verspielt hatte.

Über 100 unerzwungene Fehler

Spätestens nach dem Satzausgleich übernahm die um 6 Positionen besser klassierte Gauff die Kontrolle über das Spiel. Ein Spiel, welches geprägt war von zahlreichen unerzwungenen Fehlern. Total produzierten die beiden US-Amerikanerinnen in den 2:11 Stunden Spielzeit nicht weniger als 101 «Unforced Errors». Bei Gauff lautete das Winner-Fehler-Verhältnis am Schluss 15:41, bei Keys 26:60. Allein diese Statistik verrät, dass beide Spielerinnen nicht ihren besten Tag erwischten.

Im Entscheidungssatz gingen Keys die Kräfte aus. Gauff ihrerseits spielte ihre Vorteile auf dem Sandbelag aus, nahm ihrer Landsfrau dreimal den Service ab und machte ihren 2. Halbfinal-Einzug in Serie in Paris perfekt. In der Runde der letzten 4 bekommt es die 21-Jährige entweder mit Mirra Andrejewa oder der französischen Überraschungsfrau Loïs Boisson zu tun.

