Stefanos Tsitsipas (GRE/ATP 9) dreht im French-Open-Achtelfinal gegen Matteo Arnaldi (ITA/ATP 35) mit dem Rücken zur Wand auf.

Im Viertelfinal wartet mit Carlos Alcaraz (ESP/ATP 3) ein noch grösserer Brocken auf den Griechen.

Die Weltnummer 3 setzte sich in ihrem Achtelfinal überzeugend mit 6:3, 6:3, 6:1 gegen Félix Auger-Aliassime (CAN/ATP 21) durch.

4 Mal fehlte dem Italiener Matteo Arnaldi auf dem Court Suzanne-Lenglen noch ein Punkt, um nach seinem 3-Satz-Sieg gegen Andrej Rublew (RUS/ATP 6) auch gegen Stefanos Tsitsipas mit 2:0 Sätzen vorzulegen. Der Grieche drehte aber im richtigen Moment auf und konnte die Partie noch zum 3:6, 7:6 (7:4), 6:2, 6:2 wenden. Nach 3:11 Stunden verwertete der Roland-Garros-Finalist von 2021 schliesslich seinen 3. Matchball.

Djokovic vs. Cerundolo am Montag bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Von den French Open übertragen wir am Montag den Achtelfinal-Match zwischen Novak Djokovic und Francisco Cerundolo. Dabei stellt sich die grosse Frage, wie der Serbe seinen Marathon-Match bis in die frühen Sonntagmorgen-Stunden verkraftet hat. Sie können die Partie, die nicht vor 16:00 Uhr beginnt, live auf SRF zwei bzw. in der Sport App mitverfolgen. Weitere Topspiele gibt es live in der Eurosport App (Pay).

Bei 5:3 im 2. Durchgang hatte Arnaldi dabei noch 3 Satzbälle bei Aufschlag Tsitsipas und ein Game später kam der bis dahin ungebreakte 23-Jährige gar bei eigenem Aufschlag zu einem Satzball. Die Weltnummer 9 zog den Kopf aber aus der Schlinge und nach dem gewonnenen Tiebreak war der Widerstand Arnaldis gebrochen.

Bernet mit erfolgreichem Start Box aufklappen Box zuklappen Henry Bernet, der einzige Schweizer im Junioren-Tableau der French Open, hat in der 1. Runde den an Nummer 5 gesetzten Norweger Nicolai Budkov Kjaer mit 6:1, 6:3 bezwungen. Zuvor hatte sich der 17-jährige Baselbieter bereits mit 2 deutlichen 2-Satz-Siegen durch die Qualifikation gespielt.

Alcaraz mit Machtdemonstration

Im Viertelfinal kommt es für Tsitsipas zum Duell mit Carlos Alcaraz. Der Spanier bekundete zeitgleich auf dem Court Philippe-Chatrier keinerlei Probleme, um Félix Auger-Aliassime mit 6:3, 6:3, 6:1 zu deklassieren. Immer wieder überzeugte der Spanier mit seiner spektakulären Athletik und seinem unglaublichen Ballgefühl.

Schliessen 01:32 Video Alcaraz mit 2 spektakulären Punktgewinnen Aus Sport-Clip vom 02.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 32 Sekunden. 00:32 Video Halbvolley in Perfektion: Alcaraz zaubert am Netz Aus Sport-Clip vom 02.06.2024. abspielen. Laufzeit 32 Sekunden. 01:19 Video Alcaraz schliesst spektakulären Ballwechsel mit einem Vorhand-Winner ab Aus Sport-Clip vom 02.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 19 Sekunden. 00:49 Video Auger-Aliassime entscheidet Spektakel-Punkt am Netz für sich Aus Sport-Clip vom 02.06.2024. abspielen. Laufzeit 49 Sekunden.

Nach einem Fehlstart und einem Break des Kanadiers im allerersten Game der Partie zeigte Alcaraz keinerlei Schwächen und liess in 2:20 Stunden nie Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen. Auch an Tsitsipas hat der amtierende Wimbledon-Champion beste Erinnerungen. Er gewann sämtliche 5 Direktduelle, so auch den letztjährigen French-Open-Viertelfinal deutlich in 3 Sätzen.