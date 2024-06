Medwedew scheitert an De Minaur – Ruud schlägt Fritz

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Für Daniil Medwedew bedeutet an den French Open der Achtelfinal gegen Alex De Minaur Endstation.

Casper Ruud schlägt Taylor Fritz in 4 Sätzen.

Novak Djokovic ringt Francisco Cherundolo in einem dramatischen 5-Sätzer nieder.

Alex De Minaur hat bei Roland Garros für eine Überraschung gesorgt und den Viertelfinal erreicht. Der 25-Jährige besiegte die Weltnummer 5 Daniil Medwedew nach knapp 3 Stunden mit 4:6, 6:2, 6:1, 6:3. Für De Minaur (ATP 11), der sich auf Hartplätzen deutlich wohler fühlt, ist es erst der 2. Vorstoss in die Runde der letzten 8 bei einem Grand-Slam-Turnier. Als Knackpunkt im Match erwies sich eine Blase an der Sohle des rechten Fusses von Medwedew. Nachdem er sich beim Stand von 2:3 im zweiten Satz deswegen hatte behandeln lassen, verlor der Australian-Open-Finalist 7 Games in Folge und fand nie mehr richtig ins Spiel zurück.

Legende: Wirkte ab dem 2. Satz ratlos Daniil Medwedew. Keystone/AP/CHRISTOPHE ENA

French Open Tableau Männer Tableau Männer

Casper Ruud (ATP 7) musste gegen Taylor Fritz (ATP 12) einen kleinen Umweg nehmen. Einen ersten Satzverlust konnte der Norweger noch in extremis abwenden, lag er doch im Tiebreak des 1. Umgangs mit 1:5 und 5:6 in Rücklage. Der US-Amerikaner holte dann Verpasstes nach und sicherte sich den 2. Satz. Im Anschluss war Ruud wieder Herr der Lage und überliess seinem Gegner nur noch 6 Games. Die ultimative Prüfung wartet im Viertelfinal auf die Weltnummer 7: Es kommt zum Duell mit Titelverteidiger, Grand-Slam-Rekordsieger und Nummer 1 Novak Djokovic.