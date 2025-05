Bencic bekommt es in der 1. Runde von Roland Garros mit Rybakina zu tun. Wawrinka trifft auf den Briten Fearnley.

Legende: Messen sich in der 1. Runde der French Open Belinda Bencic und Jelena Rybakina (hier nach dem Olympiafinal 2021). imago images/Imagn Images

Belinda Bencic verpasste als Nummer 39 der Weltrangliste knapp die Aufnahme in die Setzliste. Dies rächte sich nun. Bei der Auslosung erhielt die 28-jährige Ostschweizerin gleich in der 1. Runde die Jelena Rybakina zugelost. Die gross gewachsene Kasachin triumphierte 2022 in Wimbledon und ist keine Sandspezialistin.

Dennoch stellt sie als Nummer 12 der Setzliste eine hohe Hürde dar. Bencic gewann zwei von drei bisherigen Duellen, zuletzt im Februar auf ihrem Weg zum Turniersieg in Abu Dhabi. Ihren grössten Erfolg der Karriere hatte sie mit einem Finalsieg über Rybakina gefeiert – an den Olympischen Spielen 2021 in Tokio.

Neuer Gegner für Wawrinka

Mehr Glück hatten bei der Auslosung die weiteren Schweizerinnen. Viktorija Golubic (WTA 82) bekommt es in einem reizvollen Duell mit Petra Kvitova (CZE/WTA 608) zu tun, Jil Teichmann (WTA 98) mit einer Qualifikantin. Die zweifache Wimbledonsiegerin Kvitova kehrt wie Bencic nach der Geburt ihres ersten Kindes, Sohn Petr im letzten Juli, auf die Tour zurück. Die bisher einzige Partie gegen Golubic gewann Kvitova vor einigen Jahren.

Bei den Männern steht einzig Stan Wawrinka (ATP 139) dank einer Wildcard im Hauptfeld. Bei seiner 20. Teilnahme trifft der 40-jährige Waadtländer in der 1. Runde erstmals auf den Briten Jacob Fearnley (ATP 54). Im Fall eines Sieges könnte er auf den als Nummer 22 gesetzten Franzosen Ugo Humbert treffen.

French Open