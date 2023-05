Legende: Kennt seinen Erstrundengegner Stan Wawrinka. IMAGO / Insidefoto

Bei seiner 18. Teilnahme an den French Open hat Stan Wawinka (ATP 88) eine günstige Auslosung erwischt. Der Romand trifft in der 1. Runde auf Albert Ramos-Viñolas (ATP 66). Gegen den Spanier hat Wawrinka in seiner Karriere schon siebenmal gespielt und sämtliche Duelle für sich entschieden. Das letzte Duell liegt allerdings schon sieben Jahre zurück. Damals setzte sich der Schweizer im Viertelfinal von Roland Garros in drei Sätzen durch.

Die ersten gesetzten Spieler, die sich Wawrinka in den Weg stellen könnten, sind der Brite Daniel Evans (ATP 24) in der 2. Runde und in der 3. Runde der Russe Karen Chatschanow (ATP 11), die beide nicht als ausgewiesene Sand-Spezialisten gelten.

Der zweite Schweizer im Hauptfeld, Marc-Andrea Hüsler (ATP 81), bekommt es mit Daniel Altmaier (ATP 72) zu tun. Das bisher einzige Duell hat Hüsler in der Qualifikation für das Turnier in Genf 2021 verloren. Setzt sich der Schweizer durch, winkt in der 2. Runde das Duell mit dem Italiener Janik Sinner (ATP 11).

01:23 Video Archiv: Hüsler scheitert in Genf in der 1. Runde Aus Sport-Clip vom 22.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 23 Sekunden.

Alcaraz und Djokovic im gleichen Tableau

Die Turnierfavoriten Carlos Alcaraz (ATP 1) und Novak Djokovic (ATP 3) wurden in die gleiche Tableauhälfte gelost. Damit könnte es bereits im Halbfinal zum Duell zwischen dem Spanier und dem Serben kommen. Alcaraz bekommt es zum Auftakt mit einem Qualifikanten zu tun. Djokovic trifft in der 1. Runde auf den US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic (ATP 114).