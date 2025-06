Coco Gauff (WTA 2) bezwingt im Final der French Open Aryna Sabalenka (WTA 1) mit 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

Die US-Amerikanerin gewinnt damit ihren 2. Grand-Slam-Titel. Sie siegt erstmals an den French Open.

Sabalenka muss weiterhin auf einen Sieg in Roland Garros warten.

Es war ein bezeichnendes Ende des Frauen-Finals. Nach 2:38 Stunden zischte eine letzte Rückhand von Aryna Sabalenka ins Aus und Coco Gauff legte sich ungläubig jubelnd auf den Rücken. Gauff schlug auf dem Court Philippe-Chatrier nicht nur die Weltnummer 1, sondern sicherte sich auch den 1. Titel auf der roten Asche von Paris.

Nach verlorenem Startsatz übernahm die 21-Jährige das Spieldiktat, blieb in entscheidenden Momenten cool und gewann Durchgang 2 in bloss 33 Minuten. Auch im Finaldurchgang behielt Gauff die Nerven, während Sabalenka aus dem Hadern nicht mehr herauskam. Die Belarussin übertrieb es mit dem Risiko immer mehr und totalisierte am Ende bei schwierigen, windigen Verhältnissen 70 (!) unerzwungene Fehler.

Gauff blieb dagegen fokussiert, selbst als Sabalenka mit dem Rebreak zum 3:3 noch einmal zurückfand. Postwendend durchbrach die Amerikanerin den Aufschlag noch einmal und brachte den Vorsprung ins Ziel.

Sabalenka rettet Satz 1 ins Trockene

Der 1. Satz war ein wahres Auf und Ab gewesen: Sabalenka startete aggressiver und ging schnell in Führung. Als sie bei 4:1, 40:0 auf dem Weg zum lockeren Gewinn des 1. Satzes war, riss der Faden bei der 27-Jährigen komplett. Gauff beging auf der anderen Seite des Netzes kaum mehr Fehler, brachte Ball um Ball zurück und holte 12 Punkte in Folge – nur um nach dem Ausgleich zum 4:4 ihrerseits den Aufschlag wieder abzugeben.

Doch das Nervenkostüm war fortan auch bei Sabalenka dünn, sie verlor ihren Aufschlag unter anderem mit 2 Doppelfehlern wieder, gewann den 1. Durchgang im Tiebreak nach insgesamt 1:17 Stunden und trotz 32 unerzwungenen Fehlern aber doch noch. Danach wechselte das Momentum jedoch endgültig die Seiten.

Erinnerungen an New York 2023

Gauff gewann in Paris den 2. Grand-Slam-Titel ihrer Karriere. Zuvor hatte sie 2023 an den US Open triumphiert – damals ebenfalls nach verlorenem Startsatz gegen Sabalenka. 2022 war sie im French-Open-Final noch an Iga Swiatek gescheitert und hatte nur 4 Games gewinnen können. Heuer präsentierte sie sich im ganzen Turnierverlauf in bestechender Form. Sie gab nur im Viertelfinal und im Final einen Satz ab. Gauff ist die Nachfolgerin von Swiatek, die zuletzt 3 Mal in Serie in Paris gewonnen hatte.

Sabalenka, die nach der Niederlage Tränen der Enttäuschung vergoss, muss weiter auf ihren 4. Grand-Slam-Erfolg warten. Dennoch ist der Final-Einzug in Paris der grösste Erfolg der Nummer 1 auf Sand.

