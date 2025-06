Jannik Sinner und Carlos Alcaraz treffen in Paris erstmals in einem Grand-Slam-Final aufeinander.

Legende: Treffen schon wieder in einem Final aufeinander Carlos Alcaraz (l.) und Jannik Sinner, hier nach dem Endspiel in Rom. imago images/Avalon.red

Dieses Duell hat das Potenzial, eine der grossen Tennis-Rivalitäten zu werden. Am Sonntag treffen sie als Weltnummer 1 und 2 erstmals in einem Final eines Grand Slams aufeinander. Die Rede ist vom Führenden der Weltrangliste, Jannik Sinner (ITA), und Carlos Alcaraz, dem amtierenden French-Open-Sieger.

Alcaraz ist auch der amtierende Wimbledon-Champion, Sinner hat die letzten 3 Grand Slams auf Hartplatz gewonnen. Schon jetzt steht fest, dass Roland Garros 2025 das 6. Major-Turnier in Serie wird, das entweder an den 23-jährigen Südtiroler oder den 22-Jährigen aus Murcia geht.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den Final der Männer bei Roland Garros live bei SRF. Am Sonntag ab 15:00 Uhr im Livestream in der SRF Sport App und später auf SRF info.

Direktduelle: Sinner liegt Alcaraz

Trotz ihres jungen Alters ist es bereits das 12. Duell der beiden auf der Tour. 7 der bisherigen Aufeinandertreffen hat Alcaraz für sich entschieden. So auch den Final in Rom vor rund einem Monat, als Sinner bei seinem Comeback nach abgesessener Dopingsperre gleich ins Endspiel vorgedrungen war.

Der Italiener ist bei den letzten 4 Spielen gegen Alcaraz immer leer ausgegangen, auch letztes Jahr im Halbfinal von Roland Garros. Letztmals gegen den Spanier gewonnen hatte Sinner 2023 in Peking. Der letzte Sieg auf Sand datiert gar aus dem Jahr 2022: Im Final von Umag in Kroatien hatte sich Sinner in 3 Sätzen durchgesetzt.

Sinner bisher makellos

Der amtierende Roland-Garros-Sieger Alcaraz steht zwar erneut im Final, gab jedoch immer wieder Sätze ab. Nur in der Startrunde gegen Qualifikant Giulio Zeppieri (ITA/ATP 310) und im Viertelfinal gegen Tommy Paul (USA/ATP 12) setzte er sich ohne Satzverlust durch. Sinners Landsmann Lorenzo Musetti (ATP 8) verlangte ihm in den ersten 2 Halbfinal-Umgängen alles ab, ehe er im 3. angeschlagen unterging und später aufgeben musste.

Anders Sinner: Gegen den Italiener ist in Paris bisher kein Kraut gewachsen. Bei seinem ersten Vorstoss in den Final von Roland Garros hat der Südtiroler keinen einzigen Satz abgegeben. Wirklich gefordert wurde Sinner erst im Halbfinal vom dreifachen French-Open-Sieger Novak Djokovic. Mehr als Sinner in 2 Tiebreaks zu zwingen gelang aber auch dem Serben nicht.

