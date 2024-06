Iga Swiatek gewinnt bei den French Open ihren Halbfinal gegen Coco Gauff mit 6:2, 6:4.

Damit greift die Polin am Samstag nach ihrem vierten Paris-Titel in den letzten fünf Jahren.

Im zweiten Halbfinal duellieren sich Jasmine Paolini und Mirra Andrejewa.

Iga Swiatek bleibt in Paris eine Macht. Die polnische Weltnummer 1 schlug in Roland Garros im ersten Frauen-Halbfinal die Amerikanerin Coco Gauff (WTA 3) mit 6:2, 6:4. Damit bestreitet Swiatek am Samstag ihren vierten French-Open-Final in den letzten fünf Jahren. Bislang ging sie im Endspiel immer als Siegerin vom Court (2020, 2022 und 2023).

Inzwischen hat Swiatek ihre Siegesserie in der französischen Hauptstadt auf 20 Partien ausgebaut. Letztmals musste sie 2021 im Viertelfinal gegen Maria Sakkari aus Griechenland eine Niederlage hinnehmen.

Der vierte Matchball bringt die Entscheidung

Der erste Satz war eine klare Angelegenheit und ging in 38 Minuten an die 23-jährige Swiatek. Gauff schlug zwar zwölf Winner, beging aber auch 18 unerzwungene Fehler. Der zweite Durchgang war dann viel umkämpfter. Die drei Jahre jüngere Gauff erspielte sich eine 3:1-Führung. Die nächsten vier Games gingen jedoch an die Weltnummer 1.

Beim Stand von 5:3 vergab Swiatek bei Aufschlag Gauff ihre ersten beiden Matchbälle. Bei eigenem Service machte sie es etwas später dann besser: Bei Swiateks insgesamt vierter Chance segelte ein Vorhandball Gauffs weit ins Out.

00:26 Video Gauffs Vorhand segelt ins Out, Swiatek steht im Final Aus Sport-Clip vom 06.06.2024. abspielen. Laufzeit 26 Sekunden.

Swiateks Paris-Bilanz steht nun bei unglaublichen 34:2 Siegen. Wie eng Erfolg und Niederlage gleichwohl beieinander liegen zeigt der Umstand, dass Swiatek in der 2. Runde gegen Naomi Osaka (JPN) einen Matchball hat abwehren müssen und nun abermals im Paris-Endspiel steht.