Golubic kriegt es in der 2. Runde mit Potapowa zu tun

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Nimmt gegen eine Russin Mass Viktorija Golubic. AP PhotoThibault Camus

Seit Montag kurz nach Mittag kennt Viktorija Golubic (WTA 76) ihre Widersacherin in der 2. Runde der French Open in Paris. Die Schweizerin duelliert sich am Dienstag mit Anastasia Potapowa (41).

Die 23-jährige Russin setzte sich zum Auftakt in Roland Garros gegen ihre Landsfrau Kamilla Rachimowa (WTA 87) locker mit 6:2, 6:3 durch.

Zwei Niederlagen auf Hartbelag

Golubic und Potapowa hatten bereits zweimal die Klingen gekreuzt: im Januar 2020 in Brisbane (AUS) und im Oktober 2022 in Cluj (ROU).

Beide Male zog die Schweizerin den Kürzeren – allerdings auf Hartbelag. Im dritten Versuch und diesmal auf der «roten Asche» peilt die 31-jährige Zürcherin den Premierenerfolg an.