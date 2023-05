Legende: Möchte in Paris die 3. Runde erreichen Simona Waltert. Keystone/Aurelien Morissard

Nach ihrem ersten Sieg in einem Grand-Slam-Hauptfeld am Montagabend hatte Simona Waltert in Paris zwei Tage Erholungspause. Gegen die Italienerin Elisabetta Cocciaretto (WTA 44) tritt die Bündnerin am Donnerstag im 2. Match auf Court Nummer 9 an. Die Partie dürfte nicht vor 13:00 Uhr beginnen.

02:45 Video Archiv: Waltert im Interview nach ihrem Erstrundensieg Aus Sport-Clip vom 30.05.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 45 Sekunden.

Gegen Cocciaretto hat die 22-Jährige das bisher einzige offizielle Spiel verloren. Vor einem Jahr unterlag sie der gleichaltrigen Frau aus Ancona in Grado 5:7, 3:6.

«Ich kenne sie recht gut», sagte Waltert im Interview am Montag über ihre Widersacherin. Im Vergleich zur Auftaktpartie gegen Elizabeth Mandlik wolle sie weniger Eigenfehler begehen. «Ich freue mich auf die 2. Runde. Wir werden sehen, wie es läuft.»

