French Open Männer am Montag

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Novak Djokovic (SRB/ATP 6) steht dank einem 6:2, 6:3, 6:2 gegen Cameron Norrie (GBR/ATP 81) im Viertelfinal der French Open.

Sein nächster Gegner heisst Alexander Zverev (GER/ATP 3), der in seinem Achtelfinal beim Stand von 6:4, 3:0 von der Aufgabe Tallon Griekspoors (NED/ATP 35) profitiert.

Alexander Bublik (KAZ/ATP 62) steht dank einem 4-Satz-Erfolg gegen Jack Draper (GBR/ATP 5) indes zum 1. Mal in einem Major-Viertelfinal.

Novak Djokovic ist zum sage und schreibe 19. Mal in den Viertelfinal von Roland Garros eingezogen. Damit ist er der erste Spieler der Geschichte, der so oft im Viertelfinal desselben Turniers gestanden ist. Gegen Cameron Norrie bekundete der 24-fache Grand-Slam-Sieger im Achtelfinal keine Mühe und fuhr nach 2:14 Stunden dank einem souveränen 6:2, 6:3, 6:2 seinen 100. Sieg bei den French Open ein. Einzig im 2. Satz konnte die ehemalige Weltnummer 8 zwischenzeitlich dagegenhalten, Djokovic entschied allerdings mehrere umkämpfte Games für sich und machte aus einem 0:2 ein 6:3. Dank einem deutlichen 3. Durchgang steht der 38-Jährige auch nach 4 Runden noch ohne Satzverlust da.

Im Viertelfinal trifft der Serbe am Mittwoch auf Alexander Zverev. Der 28-Jährige startete alles andere als optimal ins 7. Duell mit Tallon Griekspoor seit März 2024 und lag schnell 0:3 zurück. Danach erwachte der Deutsche aber, gewann die folgenden 5 Games und konnte den 1. Satz schliesslich mit 6:4 für sich entscheiden. Auch die ersten 3 Spiele des 2. Durchgangs gingen an den Favoriten. Der Niederländer war daraufhin zur Aufgabe gezwungen. Für Zverev ist es der 7. Vorstoss unter die letzten 8 bei Roland Garros und der 5. in Serie.

Nächster Coup von Bublik

Nach dem überraschenden Sieg gegen Alex de Minaur (AUS/ATP 9) trotz 2:6, 2:6-Rückstand hat Alexander Bublik einen 2. Top-10-Spieler in die Knie gezwungen. Auch gegen Jack Draper verlor der Kasache den Startsatz und lag im 2. Durchgang mit Break zurück. Dann drehte Bublik aber gewaltig auf und setzte sich mit 5:7, 6:3, 6:2, 6:4 durch. Nach 2:34 Stunden verwertete der 27-Jährige seinen 2. Matchball mit einem Aufschlag-Winner und zog dank über weite Strecken berauschendem Tennis zum 1. Mal in einen Grand-Slam-Viertelfinal ein – und dies ausgerechnet auf seiner schwächsten Unterlage. Dort kommt es entweder zum Duell mit der italienischen Weltnummer 1 Jannik Sinner oder mit Andrej Rublew (RUS/ATP 15).

French Open