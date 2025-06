Vorjahressieger Carlos Alcaraz (ESP) setzt sich im Achtelfinal der French Open in vier Sätzen gegen Ben Shelton (USA) durch.

Der nächste Gegner des Spaniers ist Sheltons Landsmann Tommy Paul, der Alexey Popyrin (AUS) souverän bezwingt.

Ebenfalls in der Runde der letzten acht von Roland Garros steht Frances Tiafoe (USA).

Carlos Alcaraz (ATP 2) hat an den French Open seine bisher beste Leistung gezeigt und den US-Amerikaner Ben Shelton (ATP 13) in einer spektakulären und äusserst ausgeglichenen Partie in vier Sätzen mit 7:6 (10:8), 6:3, 4:6, 6:3 bezwungen. Damit steht der Spanier zum vierten Mal in Folge in Roland Garros in der Runde der letzten acht.

Vor allem im ersten Satz, der 67 Minuten dauerte, rissen Alcaraz und Shelton die Zuschauer auf dem fast voll besetzten Court Philippe Chatrier ein ums andere Mal von den Sitzen. Shelton, der erstmals in Paris im Achtelfinal stand, spielte mit dem Topfavoriten auf Augenhöhe, hatte im Tiebreak sogar zwei Satzbälle, musste den Startsatz schlussendlich aber abgeben.

Viele verpasste Chancen von Shelton

Auch im zweiten Durchgang liess Shelton viele Chancen liegen. Im ersten Aufschlagsspiel des Spaniers kam der Amerikaner zu sechs Breakbällen, konnte aber keinen davon verwerten. Die Quittung folgte prompt: Beim Stand von 3:4 aus seiner Sicht kassierte er das entscheidende Break, wenig später war auch der zweite Satz weg.

Davon liess er sich aber nicht beirren, blieb dran und belohnte sich mit dem Gewinn des dritten Satzes. Doch Alcaraz liess mit dem Sieg vor Augen nun nichts mehr anbrennen, breakte seinen Gegner noch einmal und brachte den Sieg dann ins Trockene.

Im Viertelfinal bekommt es Alcaraz mit Tommy Paul zu tun. Die Weltnummer 12 aus den USA überzeugte beim 6:3, 6:3, 6:3 gegen den Australier Alexey Popyrin (ATP 25). So weit war Paul in Paris zuvor noch nie gekommen, im vergangenen Jahr musste er in der 3. Runde die Segel streichen.

Der Amerikaner Francis Tiafoe (ATP 16) hat sich dank einem 6:3, 6:4, 7:6 (7:4) gegen den Deutschen Daniel Altmaier (ATP 66) erstmals für die Viertelfinals der French Open qualifiziert. Der 27-Jährige, der nicht unbedingt als Sandspezialist bekannt ist, blieb auch im vierten Spiel des Turniers ohne Satzverlust.

