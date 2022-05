Golubic scheitert trotz Zwischenspurt an Aussenseiterin

Viktorija Golubic (WTA 53) scheidet in der ersten Runde der French Open aus.

Die Zürcherin unterliegt der 20-jährigen Amerikanerin Katie Volynets (WTA 135) 2:6, 6:2, 1:6.

Das Spiel wurde am Montag wegen Regens unterbrochen, tags darauf spielte Golubic zu Beginn zwar stärker und konnte dieses Level aber nicht halten.

Neuer Tag, neues Glück. Viktorija Golubic (WTA 53) schien sich dies an den French Open zunächst zu Herzen genommen zu haben. Nach ihrem schlechten Start am Montag und nachdem die Erstrundenpartie gegen die US-Amerikanerin Katie Volynets (WTA 135) wegen Regens vertagt worden war, zeigte sie sich am Dienstag wie verwandelt – allerdings leider nicht bis zum Ende.

Im ersten Akt der Geschichte am Montag hatte sich die Zürcherin gegen die 20-jährige Aussenseiterin einen 2:6, 1:2-Rückstand eingefangen. Die Pause über Nacht schien Golubic dann aber gutgetan zu haben. Mit fünf Games in Folge spielte sie Volynets an die Wand und holte sich mit einem 6:2 souverän den Satzausgleich.

02:31 Video Golubic: «Muss mir selbst Vorwürfe machen» Aus Sport-Clip vom 24.05.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 31 Sekunden.

Volynets kann reagieren

Im dritten Satz war es mit dem neuen Glück aber bereits wieder vorbei. Die US-Amerikanerin fand eine Antwort auf die erstarkte Golubic, währenddessen diese wieder zurück in alte Muster fiel. Insgesamt unterliefen ihr 38 unerzwungene Fehler.

Die 29-Jährige holte nur noch zu Beginn des Entscheidungsdurchgangs ein Game und musste danach – in zum Teil engen Ballwechseln – der Aussenseiterin stets den Vortritt lassen.

Für Golubic endet das Grand-Slam-Turnier in Paris damit bereits frühestmöglich und mit einer Enttäuschung. Die anderen beiden Schweizerinnen Belinda Bencic und Jil Teichmann hatten sich in den Tagen zuvor für die 2. Runde qualifizieren können.