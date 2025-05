Simona Waltert übersteht die 2. Quali-Runde in Paris gegen die Chinesin Shuai Zhang ohne Probleme.

Legende: Kann weiter vom Einzug ins Roland-Garros-Hauptfeld träumen Simona Waltert. Imago Images/Abacapress

Eigentlich hätte Simona Waltert (WTA 137) ihre Zweitrundenpartie in der Qualifikation zu den French Open schon am Mittwoch austragen sollen. Das Wetter machte ihrem Duell mit der Chinesin Shuai Zhang jedoch einen Strich durch die Rechnung.

Die Partie musste auf den Donnerstag verschoben werden. Das schien Waltert aber keineswegs zu beirren. Die Schweizerin setzte sich gegen die in der Weltrangliste einen Platz höher klassierten Chinesin in 2 Sätzen 6:4, 6:3 durch. In beiden Durchgängen musste sie ihren Aufschlag je einmal abgeben. Da sie ihrerseits aber ganze 5 Breaks schaffte, gewann Waltert verdient.

Um zum 2. Mal in ihrer Karriere den Sprung ins Hauptfeld zu schaffen, muss die 24-Jährige noch einen Sieg erringen. In der 3. Runde trifft sie entweder auf Dalma Galfi (HUN/WTA 95) oder auf Tereza Valentova (WTA 174).