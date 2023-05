In der 1. Runde der French Open schafft es Weltnummer 5 Caroline Garcia in die nächste Runde. Petra Kvitova (WTA 10) scheidet hingegen aus.

Legende: Darf sich freuen Caroline Garcia. AP Photo/Jean-Francois Badia

Die Top-10-Spielerinnen

Caroline Garcia (FRA/WTA 5) s. Xiyu Wang (CHN/WTA 64) 7:6 (7:4), 4:6, 6:4

Elisabetta Cocciaretto (ITA/WTA 44) s. Petra Kvitova (CZE/WTA 10) 6:3, 6:4

Nach einem harten Stück Arbeit hat Caroline Garcia den Einzug in die 2. Runde bei ihrem Heim-Grand-Slam geschafft. Gegen die chinesische Aussenseiterin Xiyu Wang machte die französische Weltnummer 5 den Dreisatz-Sieg nach über 2 Stunden und 40 Minuten klar. In der nächsten Runde wartet die Russin Anna Blinkova (WTA 56) auf Garcia, die beim Grand Slam in der französischen Hauptstadt noch nie über den Viertelfinal hinausgekommen ist.

Kvitova muss sich verabschieden

Bereits beendet sind die French Open hingegen für Petra Kvitova. Die Tschechin blieb gegen Elisabetta Cocciaretto in eineinhalb Stunden chancenlos. Zwar schaffte sie insgesamt drei Breaks, musste sich aber selbst gleich fünf Mal breaken lassen. So resultierte die 3:6, 4:6-Niederlage. Für Kvitova war es in der zweiten Partie auf Sand in diesem Jahr die zweite Niederlage.

Cocciaretto hingegen steht zum zweiten Mal in ihrer Karriere in der 2. Runde eines Grand Slams. Dabei trifft sie auf die Schweizerin Simona Waltert, welche sich gegen die US-Amerikanerin Elizabeth Mandlik durchgesetzt hat.