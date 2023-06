Legende: Bleibt in Paris weiter dabei Ons Jabeur. KEystone/EPA/MOHAMMED BADRA

Die Top-10-Spielerinnen

Ons Jabeur (TUN/WTA 7) s. Bernarda Pera (USA/WTA 36) 6:3,6:1

Ons Jabeur hat problemlos den Einzug in die Viertelfinals an den French Open geschafft. Die Tunesierin schlug die US-Amerikanerin Bernarda Pera in gerade einmal 63 Minuten mit 6:3, 6:1. Damit steht Jabeur zum ersten Mal in der Runde der letzten Acht an den French Open. Zuvor war sie auch schon in Melbourne soweit gekommen, in Wimbledon und New York stand sie im vergangenen Jahr im Final. Die Chancen auf ihren ersten Grand-Slam-Titel hält sie damit in Roland Garros weiter aufrecht.

Haddad Maia nach hartem Kampf weiter

Im Viertelfinal wartet die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia (WTA 14) auf Jabeur. Die 27-Jährige musste für ihren Erfolg allerdings deutlich länger auf dem Platz stehen. Erst nach 3 Stunden und 51 Minuten machte sie ihren 6:7 (3:7), 6:3, 7:5-Sieg über Sara Sorribes Tormo (ESP/ WTA 132) klar. In der Marathon-Partie realisierten die beiden Spielerinnen nicht weniger als 16 Breaks. Es war das drittlängste Spiel in der Profi-Ära der Frauen bei den French Open. Damit steht Haddad Maia zum ersten Mal im Viertelfinal eines Major-Turniers – als erste Brasilianerin seit 1968.