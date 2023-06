Die Top-10-Spielerinnen

Ons Jabeur (TUN/WTA 7) s. Bernarda Pera (USA/WTA 36) 6:3,6:1

Coco Gauff (USA/WTA 6) s. Anna Karolina Schmiedlova (SVK/WTA 100) 7:5, 6:2

Iga Swiatek (POL/WTA 1) s. Lesia Tsurenko (UKR/WTA 66) 5:1, w.o.

Ons Jabeur hat problemlos den Einzug in die Viertelfinals an den French Open geschafft. Die Tunesierin schlug die US-Amerikanerin Bernarda Pera in gerade einmal 63 Minuten mit 6:3, 6:1. Damit steht Jabeur zum ersten Mal in der Runde der letzten Acht an den French Open. Zuvor war sie auch schon in Melbourne soweit gekommen, in Wimbledon und New York stand sie im vergangenen Jahr im Final. Die Chancen auf ihren ersten Grand-Slam-Titel hält sie damit in Roland Garros weiter aufrecht.

Bleibt in Paris weiter dabei Ons Jabeur.

Haddad Maia nach hartem Kampf weiter

Im Viertelfinal wartet die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia (WTA 14) auf Jabeur. Die 27-Jährige musste für ihren Erfolg allerdings deutlich länger auf dem Platz stehen. Erst nach 3 Stunden und 51 Minuten machte sie ihren 6:7 (3:7), 6:3, 7:5-Sieg über Sara Sorribes Tormo (ESP/ WTA 132) klar. In der Marathon-Partie realisierten die beiden Spielerinnen nicht weniger als 16 Breaks. Es war das drittlängste Spiel in der Profi-Ära der Frauen bei den French Open. Damit steht Haddad Maia zum ersten Mal im Viertelfinal eines Major-Turniers – als erste Brasilianerin seit 1968.

Deutlich weniger lange brauchte Coco Gauff (WTA 6), um ihren Achtelfinal siegreich zu gestalten. Die Vorjahresfinalistin schlug die Slowakin Anna Karolina Schmiedlova (WTA 100) in gut anderthalb Stunden 7:5 und 6:2, obwohl sie sich gleich 7 Doppelfehler leistete.

Swiatek mit Kurzarbeit

Auf Gauff wartet nun der ultimative Härtetest. Die Amerikanerin trifft im Viertelfinal auf die Weltnummer 1 Iga Swiatek. Die Polin profitierte von der Aufgabe von Lesia Tsurenko. Die Ukrainerin klagte während eines Medical Timeouts über Herzrasen. Sie spielte anschliessend noch ein weiteres Game, gab dann aber forfait. Somit kommt es zur Neuauflage des Vorjahresfinals gegen Gauff. 2022 hatte Swiatek Gauff glatt in zwei Sätzen geschlagen und ihren zweiten von heute drei Grand-Slam-Titeln eingefahren.

