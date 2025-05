Legende: Imago Images/Shutterstock

Aryna Sabalenka (BLR/WTA 1) steht nach einem 6:1, 6:0-Sieg über die Russin Kamilla Rachimowa (WTA 86) souverän in der 2. Runde der French Open.

Aryna Sabalenka hat die 1. Runde an den French Open ohne jegliche Probleme überstanden. Nach nur 1 Stunde traf die belarussische Weltnummer 1 ihre russische Gegnerin Kamilla Rachimowa (WTA 86) bereits wieder zum Handshake am Netz. Sabalenka gewährte der 23-Jährigen nur gerade ein Game und setze sich 6:1, 6:0 durch. In der 2. Runde trifft die Belarussin auf die Schweizerin Jil Teichmann oder deren Gegnerin Lucrezia Stefanini (ITA), die ihre Erstrundenpartie am Sonntagnachmittag absolvieren.

French Open