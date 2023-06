Legende: Meist am richtigen Ort Iga Swiatek. Keystone/AP Photo/Jean-Francois Badias

Die Top-10-Spielerinnen

Iga Swiatek (POL/WTA 1) s. Claire Liu (USA/WTA 102) 6:4, 6:0

Jelena Rybakina (KAZ/WTA 4) s. Linda Noskova (CZE/WTA 50) 6:3, 6:3

Einen Tag nach ihrem 22. Geburtstag beschenkte sich Iga Swiatek selbst mit einem relativ problemlosen Sieg in der 2. Runde der French Open. Von Claire Liu, die zum Auftakt die Walliserin Ylena In-Albon aus dem Turnier geworfen hatte, erhielt sie nur im Startsatz Gegenwehr. Der 2. Durchgang verkam zu eine Machtdemonstration, in dem Swiatek kein Game abgab und Liu einen «Bagel» verpasste. Die nächste Gegnerin der Weltnummer 1 ist die Chinesin Xinyu Wang (WTA 80).

Weltnummer 4 Jelena Rybakina bekundete an den French Open keine Mühe, in die 3. Runde einzuziehen. Die grossgewachsene Kasachin, die das WTA-1000-Turnier in Rom gewonnen hatte, war mit Brenda Fruhvirtova bereits in der Startrunde auf eine Tschechin getroffen. Gegen Linda Noskova streute Rybakina zwar einige Fehler ein, überzeugte aber auch mit 30 Winnern. Zudem wehrte sie sämtliche 4 Breakchancen ihrer Gegnerin ab.

«Bad Day» für Keys

Madison Keys (WTA 20), in Roland Garros 2018 Halbfinalistin, erlebte im Duell zweier US-Amerikanerinnen gleich in doppelter Hinsicht einen «Bad Day». Dass die 28-Jährige ihrer 5 Jahre jüngeren Landsfrau Kayla Day (WTA 138) 2:6, 6:4, 4:6 unterlag, musste sie sich primär selbst ankreiden: So schlug Keys nicht weniger als 74 unerzwungene Fehler gegen die French-Open-Debütantin.

Major-Debütantin Andreeva in Runde 3

Auf Court Simonne Mathieu sorgte eine 16-jährige Grand-Slam-Debütantin dafür, dass die französischen Hoffnungen einen weiteren Dämpfer erlitten. Mirra Andreeva (WTA 143) fegte Diane Parry (WTA 79) bei ihrem 6:1, 6:2-Sieg regelrecht vom Platz. Die russische Teenagerin hat an der Porte d'Auteuil inklusive der Qualifikation noch keinen Satz abgegeben. Dank dem Vorstoss in die 3. Runde ist bereits klar, dass Andreeva nach den French Open in die Top 100 der Weltrangliste vorrücken wird.