Die Top-10-Spielerinnen

Iga Swiatek (POL/WTA 1) s. Xinyu Wang (CHN/WTA 80) 6:0, 6:0

Coco Gauff (USA/WTA 6) s. Mirra Andreeva (RUS/WTA 143) 6:7 (5:7), 6:1, 6:1

Sara Sorribes (ESP/WTA 132) w.o. Jelena Rybakina (KAZ/WTA 4)

Was für ein Auftritt in der 3. Runde von Iga Swiatek! Die letztjährige Championne der French Open demütigte Xinyu Wang in nur 51 Minuten 6:0, 6:0. Die Weltnummer 1 musste ihrer Gegnerin keinen einzigen Breakball zugestehen und holte 50 von 67 gespielten Punkten. Im Achtelfinal wartet auf Swiatek die Siegerin der Partie Bianca Andreescu (CAN/WTA 42) gegen Lesia Tsurenko (UKR/WTA 66).

Gauff gewinnt Teenager-Duell

Mit problemlosen Siegen über Alison Riske-Amritraj und Diane Parry und unterhaltsam-unbeschwerten Medienkonferenzen hatte die erst 16-jährige Russin Mirra Andreeva in Roland Garros verblüfft. Mit Coco Gauff traf sie in der 3. Runde aber auf eine Hürde, die nicht mehr zu überwinden war. Zwar konnte Andreeva der Vorjahresfinalistin zunächst Paroli bieten und gar den 1. Satz abnehmen. Dann aber drehte die 3 Jahre ältere US-Amerikanerin auf, minimierte ihre Fehlerquote und gestand Andreeva nur noch gerade zwei Games zu. Nächste Gegnerin von Gauff ist Anna Karolina Schmiedlova (SVK/WTA 100).

Rybakina zur Aufgabe gezwungen

Für Jelena Rybakina hat ihre Drittrunden-Partie an den French Open gegen Sara Sorribes noch vor dem ersten Ballwechsel geendet. Die Wimbledon-Siegerin musste kurzfristig krankheitsbedingt zurückziehen. Sie habe Fieber, erklärte Rybakina. Sie habe sich schon am Vortag nicht gut gefühlt und zwei Tage kaum geschlafen.

«Es ist die richtige Entscheidung, weil es schwer ist, so zu spielen. Ich bin wirklich traurig, aber so ist das Leben.» Durch eine Allergie sei ihr Immunsystem angeschlagen, sie habe sich einen Virus eingefangen, berichtete Rybakina weiter. Sie ist die fünfte Spielerin aus den ersten zehn der Weltrangliste, die bei Roland Garros nicht mehr dabei ist. Die Weltranglisten-132. Sorribes steht damit erstmals in ihrer Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier in einem Achtelfinal und bekommt es da mit der Brasilianerin Beatriz Haddad Maia (WTA 14) zu tun.