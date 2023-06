Legende: Bleibt auf Kurs Casper Ruud. IMAGO / Shutterstock

Die Top-10-Spieler

Casper Ruud (NOR/ATP 4) s. Nicolas Jarry (CHI/ATP 35) 7:6 (7:3), 7:5, 7:5

Casper Ruud steht im Viertelfinal der French Open. Der Vorjahresfinalist feierte einen Dreisatz-Sieg über Genf-Sieger Nicolas Jarry. Damit nahm der Norweger auch erfolgreich Revanche, nachdem er in Genf dem Chilenen noch unterlegen war. Ruud musste in 3:20 Stunden reichlich kämpfen, behielt aber in den entscheidenden Situationen der Sätze jeweils die Oberhand. So holte er im 2. Satz einen Breakrückstand auf und schaffte sowohl im 2. als auch im 3. Durchgang das entscheidende Break zum 6:5. Im Viertelfinal trifft Ruud auf Holger Rune (DEN/ATP 6) oder Francisco Cerundolo (ARG/ATP 23).