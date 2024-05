Jannik Sinner feiert zum French-Open-Auftakt einen 3-Satz-Erfolg über Christopher Eubanks.

Bei den Frauen stürmt Iga Swiatek innert 61 Minuten in die 2. Runde, wo Naomi Osaka wartet.

Seit seiner verletzungsbedingten Aufgabe in Madrid vor einem Monat hatte Jannik Sinner kein Match mehr bestritten, die Teilnahme an den French Open lag wegen Hüftproblemen lange in der Schwebe. Zum Auftakt in Paris gab sich der Sieger der Australian Open dennoch keine Blösse.

Beim 6:3, 6:3, 6:4-Sieg gegen den US-Amerikaner Christopher Eubanks (ATP 46) gab die Weltnummer 2 keinen Satz ab und verwertete nach 2:12 Stunden seinen zweiten Matchball. Den Aufschlag gab Sinner nur ein Mal ab, alle anderen neun Chancen seines Gegners wehrte er erfolgreich ab. In der 2. Runde trifft er auf den französischen Routinier Richard Gasquet (ATP 124).

Legende: Comeback geglückt Keystone / EPA / YOAN VALAT

Swiatek im Eiltempo weiter

Auch Iga Swiatek (WTA 1) gelang ein lockerer Aufgalopp ins Turnier. Die Weltnummer 1 aus Polen fertigte Léolia Jeanjean (WTA 148) aus Frankreich in zwei Sätzen mit 6:1, 6:2 ab. Der Arbeitstag Swiateks dauerte gerade einmal 61 Minuten.

In der zweiten Runde steht Swiatek ein grosser Name gegenüber: Naomi Osaka (WTA 134). Die Japanerin, einstige Nummer 1 im Frauen-Ranking und vierfache Grand-Slam-Siegerin, kämpfte sich am Sonntag in drei Sätzen weiter.