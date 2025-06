Per E-Mail teilen

Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka (BLR) bezwingt Qinwen Zheng (CHN/WTA 7) im Viertelfinal der French Open mit 7:6 (7:3), 6:3.

Im Halbfinal bekommt es Sabalenka mit Iga Swiatek (POL/WTA 5) zu tun, die Jelina Switolina (UKR/ WTA 14) in zwei Sätzen schlägt.

Aryna Sabalenka darf weiter auf ihren ersten Titel an den French Open hoffen. Die 27-jährige Belarussin hat die bislang schwierigste Aufgabe gegen Olympiasiegerin Qinwen Zheng (CHN) in zwei Sätzen gelöst.

Die Chinesin kam besser in die Partie und konnte Sabalenka schon in deren zweitem Aufschlagsspiel den Service abnehmen. Die Weltranglisten-Erste liess sich davon aber nicht beirren und holte sich das Break zum 4:4 zurück. Es entwickelte sich eine äusserst unterhaltsame und hochstehende Partie mit spektakulären Ballwechseln.

Zum Satzende kam die 22-jährige Chinesin wieder vermehrt unter Druck, konnte sich mit einigen spektakulären Schlägen aber ins Tiebreak retten. Dort erwies sich Sabalenka aber als zu stark und entschied den Startsatz nach 1:08 Stunden für sich.

Vier Breaks in Folge im zweiten Satz

Der zweite Durchgang dauerte dann weniger lang. Dieser startete ausgeglichen, bis Sabalenka ihrer Gegnerin den Aufschlag zum zwischenzeitlichen 3:2 abnehmen konnte. Zwar holte sich Zheng das sofortige Rebreak, brachte danach ihren Service aber nicht mehr durch.

Nach zwei weiteren Breaks der Belarussin war die Partie nach 1:57 Stunden zu Ende. Dank des Zwei-Satz-Sieges bleibt Sabalenka in diesem Turnier weiterhin ohne Satzverlust.

Nun gegen Swiatek

Im Halbfinal kommt es zum Duell mit Iga Swiatek. Die Polin, die in Paris zuletzt drei Mal in Folge triumphiert hatte, setzte sich mit 6:1, 7:5 gegen Jelina Switolina durch. Swiatek lag im zweiten Durchgang zunächst in Rücklage, holte aber das sofortige Re-Break. Nach 1:42 Stunden verwertete sie ihren ersten Matchball.

Eine Favoritin für das 13. Aufeinandertreffen zwischen den beiden Spielerinnen ist schwer auszumachen. Sabalenka hinterliess in Paris zuletzt einen bestechenden Eindruck, wartet aber noch auf ihre erste Final-Teilnahme in Roland Garros. Auf Sand liegt sie im Head-to-Head mit Swiatek zudem mit 1:5 im Hintertreffen.

