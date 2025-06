Legende: Lässt in Paris die Muskeln spielen Lorenzo Musetti. Keystone/AP Photo/Aurelien Morissard

Lorenzo Musetti (ATP 7) besiegt Frances Tiafoe (ATP 16) im Viertelfinal von Roland Garros in 4 Sätzen und erreicht seinen zweiten Grand-Slam-Halbfinal.

Am Abend messen sich im zweiten Viertelfinal des Tages Tommy Paul (ATP 12) und Carlos Alcaraz (ATP 2).

Lorenzo Musetti hat an den French Open erstmals die Halbfinals erreicht. Der Italiener wurde seiner Favoritenrolle im Viertelfinal gegen den Amerikaner Frances Tiafoe mit einem 6:2, 4:6, 7:5, 6:2-Sieg gerecht. Einen Schreckmoment erlebte der 23-Jährige im 2. Satz beim Stand von 3:5, als er aus Frust einen Ball gegen eine Linienrichterin kickte und sie dabei traf. Musetti kam bei dieser Aktion mit einer Verwarnung davon.

Sonst zeigte sich der Italiener souverän und bestätigte seine jüngsten Leistungen trotz schwieriger Verhältnisse. «Es war bei dem Wind echt schwierig, sauber zu spielen», sagte Musetti, «ich war auch etwas müde, aber irgendwo habe ich noch die Extra-Energie gefunden, den Match zu gewinnen», erklärte der Rechtshänder.

Mitten in der Weltspitze

Musetti ist einer der grossen Aufsteiger dieser Saison. Vor einem Jahr war er noch die Nummer 30 der Welt, nun bereits die Nummer 7. Insbesondere auf Sand wusste Musetti zuletzt zu überzeugen. In Madrid und Rom erreichte er den Halbfinal, in Monte Carlo stiess er gar bis in den Final vor, den er gegen Carlos Alcaraz im Entscheidungssatz verlor.

Musetti stand zuvor erst einmal auf Stufe Grand Slam im Halbfinal, im letzten Jahr in Wimbledon. Sonst kam der 23-Jährige aus der Toskana an Major-Turnieren nie über die Achtelfinals hinaus. Nun steht Musetti in Roland Garros vor einem Wiedersehen mit Alcaraz. Der spanische Vorjahressieger trifft in seinem Viertelfinal am Dienstagabend mit Tommy Paul (ATP 12) ebenfalls auf einen Amerikaner.

French Open