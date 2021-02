Ihr 3. Spiel in Melbourne darf Belinda Bencic auf dem Hauptplatz bestreiten. SRF zwei überträgt die Partie gegen Elise Mertens am Samstag in der Früh ab ca. 4:30 Uhr live.

Legende: Steht am Samstag auf dem grösstmöglichen Platz im Einsatz Belinda Bencic. imago images

Bei ihrem 3. Match in Folge in der 3. Runde der Australian Open wird Belinda Bencic mit einem Auftritt in der Rod Laver Arena belohnt. Auf dem Hauptcourt der Anlage bekommt es die Ostschweizerin am Samstag erstmals überhaupt in ihrer Karriere mit der formstarken Belgierin Elise Mertens zu tun. Die beiden, die sich aus Juniorenzeiten gut kennen, trennen im WTA-Ranking nur 2 Plätze – als Weltnummer 14 hat Bencic die Nase knapp vorn

Die 25-Jährige aus Löwen kam in der Saison 2021 exzellent aus den Startlöchern: Ebenfalls in Melbourne gewann sie das Vorbereitungsturnier «Gippsland Trophy». Überhaupt ist Mertens seit Wiederbeginn der WTA-Tour im letzten August nach langem Corona-Unterbruch eine der erfolgreichsten Spielerinnen. Ihre Matchbilanz seither lautet: 30 Siege aus 38 Partien.

Bencic - Mertens live bei SRF Wir zeigen ihnen den Drittrunden-Match aus Melbourne früh am Samstagmorgen ab ca. 04:30 Uhr live auf SRF zwei. Auch in der Sport-App können Sie dabei sein.

«Sie ist sicherlich mehr in Form als ich, aber ich werde kämpfen und schauen, wie es rauskommt», blickte Bencic nach ihrem harzigen 3-Satz-Sieg gegen die Russin Swetlana Kusnezowa (WTA 37) voraus.

Kein Support mehr auf den Rängen

Die Begegnung Bencic - Mertens ist am 6. Turniertag als drittes Spiel angesetzt. Ab 11:00 Uhr Lokalzeit sieht das Programm in der Rod Laver Arena wie folgt aus:

Karolina Muchova vs. Karolina Pliskova

Filip Krajinovic vs. Daniil Medwedew

Belinda Bencic vs. Elise Mertens

Man rechnet damit, dass der Match mit Schweizer Beteiligung nicht vor 4:30 Uhr hiesige Zeit beginnt. Wegen eines erneuten Lockdown in Melbourne sind ab Samstag vorerst keine Zuschauer mehr zu den Spielen zugelassen.