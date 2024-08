Frühes Aus an den US Open

Viktorija Golubic (WTA 73) scheidet an den US Open nach einem 0:6, 3:6 gegen Paula Badosa (WTA 29) in der 1. Runde aus.

Die Zürcherin verpasst in New York damit auch im siebten Anlauf den erstmaligen Einzug in Runde 2.

Auch für Dominic Stricker ist das Turnier bereits zu Ende.

Die 1. Runde an den US Open bleibt für Viktorija Golubic weiter eine unüberwindbare Hürde. Die 31-Jährige verpasste auch im siebten Versuch den ersten Sieg. Auf dem Grandstand war Paula Badosa für die Schweizerin eine Nummer zu gross.

Was sie sich für den gesamten Match vorgenommen hatte, gelang Golubic erst im zweiten Satz vermehrt: Badosa mit variablem Spiel auf dem Platz herumzujagen. Die Breaks zum 1:0 (Badosa produzierte im gleichen Game gleich drei Doppelfehler) und 2:3 blieben aber letztlich nur Stückwerk. Dass Golubic ihren eigenen Aufschlag während der ganzen Matchdauer nur ein einziges Mal durchbringen konnte, sprach Bände.

00:35 Video Badosa schenkt Golubic das Break zum 1:0 Aus Sport-Clip vom 26.08.2024. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden.

Badosa, die an den Olympischen Spielen in Paris gefehlt, zuletzt aber in Cincinnati mit dem Halbfinal-Einzug ihre Formstärke bewiesen hatte, nutzte nach nur 1:09 Spielzeit ihren ersten Matchball.

Startsatz zum Vergessen

Im ersten Durchgang waren die Niveau-Unterschiede zwischen der ehemaligen Nummer 2 der Welt und Golubic noch krasser zutage getreten. Badosa dominierte mit präzisen und harten Schlägen nach Belieben, die Zürcherin fand kein Mittel.

00:26 Video Badosa sichert sich dank starker Beinarbeit den Satzball Aus Sport-Clip vom 26.08.2024. abspielen. Laufzeit 26 Sekunden.

Bei Golubic läuft es trotz allen Bemühungen seit einigen Wochen nicht rund. Seit dem Sieg in der Startrunde der French Open gegen die tschechische Wimbledon-Siegerin Barbora Krejcikova hat sie nur noch einen Match auf der WTA Tour gewonnen.