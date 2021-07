Bild 12 / 20

Legende: Nummer 12: Roland Garros 2016 In Paris geht für Novak Djokovic am 5. Juni 2016 ein Traum in Erfüllung: Mit einem Finalsieg gegen Andy Murray siegt er zum 1. Mal bei den French Open und komplettiert damit seinen «Nole Slam» (4 Major-Triumphe in Folge). Zuvor verlor Djokovic in Paris dreimal das Endspiel. Keystone