Im Final der French Open misst sich Aryna Sabalenka mit Coco Gauff. Für beide wäre der Sieg in Paris eine Premiere.

Ein schnelles Wiedersehen in Paris

Gauff vs. Sabalenka im Final

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Zu Scherzen aufgelegt Coco Gauff und Aryna Sabalenka nach dem letzten Final-Duell in Madrid. IMAGO / ABACAPRESS

Dass an einem Grand-Slam-Turnier im Final die Nummer 1 der Weltrangliste auf die Nummer 2 trifft, hat in der Theorie seine Logik. In Paris war dies im Frauen-Tableau jedoch zuletzt 2013 und in den vergangenen 30 Jahren nur zwei Mal der Fall.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den French-Open-Final der Frauen zeigen wir Ihnen am Samstag ab 15:00 Uhr live auf SRF zwei.

Für Sabalenka ist nur schon die Final-Teilnahme in Paris eine riesige Genugtuung. Mit dem Halbfinal-Sieg über Paris-Dominatorin Iga Swiatek strafte sie ihre Kritiker lügen. Mit ihrer brachialen Spielweise könne sie auf dem langsameren Untergrund in Roland Garros nie auftrumpfen, so die weitläufige Meinung.

Fehlerlos im 3. Satz

Nun greift die Belarussin nach drei Triumphen auf Hartplätzen nach ihrem 4. Grand-Slam-Titel. «Fast mein ganzes Leben haben mir alle gesagt, ich könne nicht auf Sand spielen», Sabalenka. Deshalb habe es ihr auch am nötigen Vertrauen gefehlt. «Diesen Pokal zu holen, würde mir die Welt bedeuten.»

Das Bemerkenswerteste an Sabalenkas Sieg gegen Swiatek war die Art und Weise, wie sie in der entscheidenden Phase dominierte. «Ich meine, 6:0. Was soll ich sagen? Perfekter kann es nicht sein.» Und tatsächlich: Im dritten Satz leistete sich Sabalenka keinen einzigen (!) unerzwungenen Fehler.

Gauffs zweiter Anlauf

Für Gauff ist es die zweite Final-Teilnahme in Paris. Mit gerade einmal 18 Jahren hatte die US-Amerikanerin bereits 2022 um den Titel gekämpft, verlor aber in zwei klaren Sätzen gegen Swiatek. «Ich war heillos nervös, hatte mich schon vor dem ersten Ballwechsel abgeschrieben», blickt sie zurück.

Heuer sei alles anders. «Jetzt habe ich natürlich viel mehr Selbstvertrauen, weil ich schon einmal einen Grand-Slam-Final gegen Sabalenka gespielt habe und dort gut abgeschnitten habe.» Im angesprochenen Final rang Gauff bei den US Open die Belarussin in zwei Sätzen nieder.

Das jüngste von 10 Duellen (5:5 im Head-to-Head) ging allerdings an Sabalenka. Vor einem Monat entschied sie den Final des WTA-1000-Turniers in Madrid in zwei Sätzen für sich.

French Open