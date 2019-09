Rafael Nadal (ATP 2) gewinnt den Halbfinal der US Open gegen Matteo Berrettini (ATP 25) 7:6 (8:6), 6:4, 6:1.

Im Final trifft der Spanier am Sonntag auf Daniil Medwedew (ab 22:05 Uhr auf SRF zwei).

Der Russe (ATP 5) setzt sich im Halbfinal in 3 Sätzen gegen Grigor Dimitrov (ATP 78) durch.

Im Viertelfinal hatte Matteo Berrettini mit einem fantastischen Spiel gegen Gaël Monfils begeistert. Gegen Rafael Nadal blieb der Italiener im Halbfinal dann chancenlos. Er wehrte sich zwar nach Kräften, gegen einen sehr starken Mallorquiner hatte er letztlich aber keine Chance.

Berrettini vergibt Satzbälle

Nadal vermochte Berrettini von Beginn weg unter Druck zu setzen. Sein einziges Manko war die Effizienz. 6 Breakbälle liess er ungenutzt. Dies hätte sich im Tiebreak beinahe gerächt. Berrettini zog auf 4:0 davon und hatte wenig später 2 Satzbälle. Der Spanier kämpfte sich aber zurück und holte sich den Satz doch noch.

Auch in Durchgang 2 sündigte Nadal zunächst bei seinen Chancen weiter. Erst seine 10. Möglichkeit zum Servicedurchbruch konnte er nutzen. Es sollte die Vorentscheidung sein. Der Favorit spielte in der Folge gross auf, Berrettini fand derweil kein Mittel und blieb in der ganzen Partie ohne Breakchance. Nach 2:34 Stunden verwertete Nadal seinen 1. Matchball zum Sieg.

Medwedew eliminiert Dimitrov

In seinem 27. Grand-Slam-Final strebt der 33-jährige Spanier am Sonntag seinen 19. Major-Triumph an. Sein Gegner im Kampf um den Titel ist Daniil Medwedew. Der 23-jährige Russe spielte seine gute Form auch gegen Grigor Dimitrov aus und sicherte sich nach 2:38 Stunden mit seinem 3. Matchball den 7:6 (7:5), 6:4, 6:1-Sieg.

Der Start in die Partie war Medwedew nicht ideal geglückt. Dimitrov, der im Viertelfinal Roger Federer ausgeschaltet hatte, diktierte das Geschehen. Der Bulgare verpasste es aber, aus seinen Vorteilen Profit zu schlagen. Im Tiebreak setzte sich schliesslich der Russe durch.

Medwedew hatte das Momentum dank dem Gewinn des 1. Satzes auf seiner Seite. Während der fünffache ATP-Turniersieger gross aufspielte, baute Dimitrov immer mehr ab. Auf den Serviceverlust zum 1:3 in Durchgang 3 fand er keine Antwort mehr.

