Viktorija Golubic steht bei den French Open dank einem 7:6 (7:3), 6:4 gegen Barbora Krejcikova (CZE) in der 2. Runde.

Die Schweizerin gab dabei im 1. Satz eine 4:0-Führung preis, ehe sie den Durchgang im Tiebreak doch noch zu ihren Gunsten entscheiden konnte.

In der 2. Runde trifft Golubic auf Anastasia Potapowa (WTA 41) oder Kamilla Rachimowa (WTA 87). Die beiden Russinnen stehen erst am Montag im Einsatz.

Nach dem Matchball ging Viktorija Golubic (WTA 76) in die Knie und ballte die Faust. Der Erfolg gegen Barbora Krejcikova, ihrerseits Paris-Siegerin von 2021, ist erst der 4. Sieg auf WTA-Stufe in diesem Jahr. Seit den Australian Open hatte die Zürcherin aufgrund diverser Verletzungen kaum Matches gespielt. Umso grösser war die Freude am späten Sonntagabend in Paris über das Erreichen der 2. Runde. Dies war ihr letztmals 2016 gelungen.

Golubic macht es zweimal spannend

Vor einer spärlichen Zuschauerkulisse auf dem Court Suzanne Lenglen, dem zweitgrössten Stadion auf der Anlage, profitierte Golubic auch von den zahlreichen Fehlern ihrer Gegnerin. Wie Golubic hatte auch Krejcikova in den letzten Monaten mit körperlichen Beschwerden zu kämpfen und konnte nur selten ihr grosses Können unter Beweis stellen.

Nach einer schnellen 4:0-Führung im 1. Durchgang kam Golubic kurzzeitig ins Zittern. Sie liess Krejcikova noch einmal herankommen, kämpfte sich dann aber ins Tiebreak. Dort behielt die 31-Jährige klar die Oberhand. Im 2. Satz zog Golubic ebenfalls früh mit einem Break davon, kassierte dann aber das Rebreak zum 4:4. Dank einem weiteren Servicedurchbruch brachte sie den Sieg schliesslich ins Trockene.

Nun gegen eine Russin

In der 2. Runde bekommt es Golubic auf jeden Fall mit einer Russin zu tun. Die Gegnerin wird im Duell zwischen Anastasia Potapowa (WTA 41) und Kamilla Rachimowa (WTA 87) ermittelt. Das Zweitrundenspiel der Schweizerin wird am Mittwoch stattfinden.