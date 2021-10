Der Serbe hüllt sich zum Thema Corona-Impfung in Schweigen. Ungeimpft dürfte er in Australien wohl nicht einreisen.

Legende: Muss Melbourne auf den Titelverteidiger verzichten? Novak Djokovics Teilnahme an den Australian Open ist äusserst fraglich. Keystone

Novak Djokovic hat in einem Interview mit der serbischen Zeitung Blic Fragen zu seinem Corona-Impfstatus abgeschmettert. «Das ist Privatsache», betonte der Serbe, die Frage sei unangemessen. Der 20-fache Grand-Slam-Sieger hat angesichts erneut zu erwartender Corona-Restriktionen noch nicht entschieden, ob er im Januar an die Australian Open reist.

Djokovic verwies darauf, dass sich in diesem Jahr etliche Profis bei der Ankunft in 2-wöchige Hotel-Quarantäne begeben mussten. Falls der Serbe nicht geimpft ist und sich nicht impfen lassen will, kann er wohl in Ozeanien nicht antreten.

Das Virus kümmert sich nicht um Platzierungen oder Anzahl gewonnener Grand-Slam-Turniere.

«Ich glaube nicht, dass ein ungeimpfter Tennisspieler ein Visum für die Einreise in dieses Land erhält», sagte Dan Andrews, Premierminister von Victoria. «Das Virus kümmert sich nicht um Platzierungen oder Anzahl gewonnener Grand-Slam-Turniere», fügte der Politiker hinzu. «Und wenn diese Spieler ein Visum bekämen, müssten sie wahrscheinlich 14 Tage in Quarantäne bleiben. Dies im Gegensatz zu den Geimpften.»