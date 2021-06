Belinda Bencic (WTA 11) steht bei den French Open nach einem 6:0, 6:3 gegen Nadia Podoroska (WTA 42) in der 2. Runde.

Der Ostschweizerin gelingen gegen die letztjährige Roland-Garros-Halbfinalistin 22 Winner.

In der 2. Runde trifft Bencic auf die Russin Daria Kasatkina (WTA 37).

Die letzten Sand-Turniere gaben nicht unbedingt Anlass zur Hoffnung, dass Bencic die Starthürde in Paris problemlos überspringen würde. In Madrid war sie zwar in die Viertelfinals vorgestossen, doch in den anderen 3 Vorbereitungsturnieren hatte sie zusammengerechnet nur einen Match gewonnen – gegen die damalige Weltnummer 928 Nastasja Schunk (GER).

Legende: Schlug ihrer Gegnerin die Bälle um die Ohren Belinda Bencic. Keystone

Auch bei der Hauptprobe vor 3 Wochen in Rom war Bencic in der Startrunde an Kristina Mladenovic hängengeblieben. Doch gegen Podoroska legte die 24-Jährige los wie die Feuerwehr. Nach nur 24 Minuten war Satz 1 im Trockenen – mit beeindruckenden Statistiken:

10:0 Winner

4:10 unerzwungene Fehler

24:5 Punkte, wobei Podoroska 4 der 5 Punkte in den ersten beiden Games gewonnen hat

Legende: Die beeindruckenden Statistiken zum 1. Satz von Belinda Bencic. SRF

Im 2. Durchgang leistete die insgesamt enttäuschende Podoroska, die letztes Jahr in Paris noch die Halbfinals erreicht hatte, mehr Gegenwehr. Doch Bencic liess sich weder durch einen frühen Break-Rückstand (zum 1:2), noch durch diverse weitere Breakbälle (z.B. 0:40-Rückstand im 7. Game) aus dem Konzept bringen.

Nun gegen Russin

Weiter drosch Bencic munter auf die Bälle und spielte mit einer ausgezeichneten Länge. Am Ende standen 22 Winner auf der Haben-Seite, ohne dass die Schweizerin ein Ass geschlagen hätte. In der 2. Runde wartet die Russin Daria Kasatkina (RUS) auf Bencic.