Legende: Verabschiedete sich 2024 als aktiver Spieler von Wimbledon Andy Murray. Keystone/AP/ALBERTO PEZZALI

Grosse Ehre für Andy Murray: Der Brite soll in Wimbledon wie Rafael Nadal in Paris eine Statue erhalten. Aufgestellt werden soll die Skulptur im Jubiläumsjahr 2027. Dann feiert das traditionsreiche Rasen-Grand-Slam-Turnier seinen 150. Geburtstag.

Das Spezielle dabei: Murray soll in den Gestaltungsprozess mit einbezogen werden. «Er und sein Team werden sehr stark in diese Arbeit eingebunden sein», meinte die Turnierdirektorin Debbie Jevans.

Murray beendete eine lange Durststrecke

«Wir haben gesehen, wie Nadal in Roland Garros geehrt wurde, was etwas ganz Besonderes war. Wir haben uns gefragt: Was wollen wir für Andy?», so Jevans.

Murray siegte zweimal in Wimbledon, 2013 und 2016. Mit seinem ersten Triumph beendete er eine Durststrecke von 77 Jahren, indem er der erste britische Sieger nach Fred Perry 1936 wurde. Perry erhielt 1984 eine bronzene Statue in Wimbledon, 50 Jahre nach seinem ersten Erfolg im All England Club.