Auf einem Aussenplatz an den US Open riecht es des Öfteren verboten. Das gefällt nicht allen.

Gesprächsthema an US Open

Legende: Empfand die Marihuana-Düfte nicht als angenehm Maria Sakkari. imago images/tennisphoto.de

Nach dem Arthur Ashe Stadium, dem Louis Armstrong Stadium und dem Grandstand ist Court Nummer 17 an den US Open in New York der viertgrösste Platz. An den ersten beiden Turniertagen wurde die Spielstätte aber aus einem anderen Grund zum Thema. Gleich mehrere Spieler monierten den teilweise durchdringenden Geruch nach Marihuana.

«Dieser Geruch ... ich glaube, er kommt vom Park. Als wir gestern hier trainiert haben, war es schon so», sagte Maria Sakkari bei einem Seitenwechsel leicht verärgert in Richtung des Schiedsrichterstuhls. Die an Nummer 8 gesetzte Griechin verlor ihren Match gegen Aussenseiterin Rebeka Masarova im Anschluss auch prompt.

Zverev nimmts mit Humor

Keine Mühe mit den besonderen Bedingungen hatte Alexander Zverev, der am Dienstag auf dem Platz gegen den Australier Aleksandar Vukic locker in drei Sätzen gewann.

«Oh mein Gott, es ist buchstäblich überall, der ganze Platz riecht danach», sagte der 26-jährige Deutsche nach seinem Zweitrundeneinzug. Er zog den Vergleich zum US-Rapper Snoop Dogg, der für seinen Cannabiskonsum bekannt ist: «Ich habe mich gefühlt wie in seinem Wohnzimmer.»

Die verbotenen Düfte wabern offenbar vom nahegelegenen Corona Park, an den Platz 17 angrenzt, herüber. Auf der Anlage in Flushing Meadows gilt ein allgemeines Rauchverbot.