Ein letzter Auftritt in der Einzelkonkurrenz auf dem heiligen Rasen bleibt dem Schotten verwehrt. Im Doppel tritt er an.

Legende: Muss auf eine Teilnahme im Einzel verzichten Andy Murray. Keystone/Mike Egerton/PA via AP

Der 2-fache Turniersieger Andy Murray hat sich aus gesundheitlichen Gründen aus dem Einzeltableau in Wimbledon zurückgezogen. Der Schotte wurde kürzlich operiert, um eine Zyste an der Wirbelsäule zu entfernen. Diese hatte auf seine Nerven gedrückt und dazu geführt, dass er die Kontrolle und Kraft in seinem rechten Bein verlor.

«Unglücklicherweise hat Andy, obwohl er seit seiner OP vor etwas mehr als einer Woche unglaublich hart an seiner Genesung gearbeitet hat, die sehr schwierige Entscheidung getroffen, dieses Jahr kein Einzel zu spielen», sagte Murrays Team.

Im Doppel mit Bruder Jamie am Start

«Wie Sie sich vorstellen können, ist er sehr enttäuscht, hat aber bestätigt, dass er mit seinem Bruder Jamie im Doppel spielen wird und freut sich darauf, zum letzten Mal in Wimbledon anzutreten.» Bereits im Vorfeld hatte er erklärt, dass er seine Karriere wahrscheinlich nicht über dieses Jahr hinaus fortsetzen werde.

Murray hatte 2013 die 77-jährige Wartezeit auf einen britischen Sieger in Wimbledon beendet und den Titel 2016 erneut gewonnen.

03:36 Video Archiv: Murray triumphiert 2013 erstmals in Wimbledon Aus Sportpanorama vom 07.07.2013. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 36 Sekunden.