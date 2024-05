Der Waadtländer bestreitet den Erstrunden-Knüller an den French Open am Sonntagabend. Früher gefordert ist Viktorija Golubic.

Wawrinka – Murray in der Night Session

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: In der 1. Night Session gefordert Stan Wawrinka Keystone/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Stan Wawrinka (ATP 97) tritt am Sonntagabend zum Auftakt der French Open auf der grösstmöglichen Bühne an: Die Organisatoren setzten die Erstrundenpartie zwischen dem Waadtländer und Andy Murray (ATP 75) auf dem Court Philippe-Chatrier an. Das Duell beginnt nicht vor 20:15 Uhr.

Etwas früher im Einsatz ist Viktorija Golubic (WTA 74). Die Zürcherin muss sich auf Court Suzanne Lenglen gegen Barbora Krejcikova (WTA 26) behaupten. Das Duell dürfte nicht vor 17 Uhr beginnen.