SRF hätte die Partie zwischen Stan Wawrinka und Andy Murray am Sonntagabend gerne live gezeigt. Aus vertragsrechtlichen Gründen kann SRF die Spiele der Night Sessions aber leider nicht live übertragen. Hingegen werden wir hinterher eine Match-Zusammenfassung anbieten können.

Hintergrund: Der Medienkonzern Eurosport/Discovery hält die Ausstrahlungsrechte für die French Open in ganz Europa. Die SRG setzte sich intensiv für die Gebührenzahlenden in allen Sprachregionen der Schweiz ein und einigte sich mit Eurosport/Discovery auf eine Sublizenz. Die Vereinbarung ermöglicht SRF ein massgeschneidertes Paket mit der Live-Übertragung aller Schweizer Spiele der Day Sessions (Frauen und Männer), ausgewählten Top-Partien ohne Schweizer Beteiligung sowie den Halbfinals und Finals im Einzel der Frauen und Männer. Die Rechtesituation der French Open ist nicht für alle SRG-Unternehmenseinheiten identisch geregelt, entsprechend besitzt RTS andere Rechte.

Allfällige Endspiele mit Schweizer Beteiligung im Doppel, Mixed oder bei den Junior:innen kann SRF ebenfalls live übertragen.

Am 1. French-Open-Turniertag am Sonntag wird ab ca. 19:00 Uhr die Auftaktpartie Viktorija Golubic vs. Barbora Krejcikova live im kommentierten Stream auf unserer Webseite bzw. in der Sport App zu sehen sein. Weitere Topspiele gibt es live in der Eurosport App (Pay).