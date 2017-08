Golubic bereits ausgeschieden

Heute, 2:56 Uhr, aktualisiert um 3:14 Uhr

Viktorija Golubic scheitert in der 1. Runde der US Open an Timea Babos (5:7, 7:5, 5:7). Damit ist keine Schweizerin mehr im Turnier vertreten.

Bild in Lightbox öffnen. Die Startniederlage von Golubic war bitter. Denn die Zürcherin lag im 3. Satz auf Siegeskurs. Sie vergab 3 Breakbälle zum 5:2 und musste dann ihrerseits den Aufschlag abgegen. Golubics unglückliche Achterbahnfahrt Ein Doppelfehler brachte Babos den 1. Matchball, den sie nach 2:35 Stunden dank eines Rückhand-Fehlers von Golubic verwertete. Dabei hatte die Schweizerin ab Ende des 2. Satzes Oberwasser gehabt. Sie gewann 5 Games in Serie. Dann begann sie beim Service zu schwächeln. Für Golubic setzt sich damit ein Negativtrend fort. Im 17. Turnier des Jahres musste sie bereits die 11. Startniederlage hinnehmen. Zudem verpasste sie ein attraktives Zweitrunden-Duell mit Simona Halep oder Maria Scharapowa. Im Ranking geht es abwärts War sie im Januar noch als Nummer 56 klassiert, figuriert sie bereits nicht mehr in den Top 100 (WTA 104). Ihr fallen bis Saisonende noch über die Hälfte ihrer momentanen Weltranglisten-Punkte aus der Wertung. Gelingt die Trendwende nicht, fällt sie im Ranking noch deutlich weiter zurück.

ste/sda