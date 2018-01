Golubic übersteht Quali, Vögele nicht

Neben Belinda Bencic steht mit Viktorija Golubic eine zweite Schweizerin im Hauptfeld der Australian Open.

Viktorija Golubic schafft an den Australian Open in Melbourne die Qualifikation für das Hauptfeld. Die 25-jährige Zürcherin setzt sich in der 3. Runde gegen die Amerikanerin Bernarda Pera 6:3, 6:2 durch.

Golubic ist damit nach Belinda Bencic die zweite Schweizerin im Feld der 128 Spielerinnen des am Montag beginnenden ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Für sie ist es die 3. Teilnahme im Haupttableau in Melbourne, 2016 und 2017 war Golubic jeweils in der Startrunde gescheitert.

Rückschlag für Vögele

Ausgeschieden ist hingegen Stefanie Vögele. Die 27-jährige Aargauerin verlor ihre dritte Partie der Qualifikation gegen die Slowakin Anna Karolina Schmiedlova 3:6, 2:6. Im vergangenen Jahr hatte Vögele im Melbourne Park die 2. Runde des Hauptfelds erreicht.