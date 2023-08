Legende: Jubelt wieder auf den grössten Tennis-Plätzen der Welt Caroline Wozniacki. Clive Brunskill/Getty Images

Nach über 3 Jahren und 2 Schwangerschaften hat Caroline Wozniacki (WTA 623) ihr Comeback auf Grand-Slam-Stufe gefeiert. Und die 33-jährige Dänin tat es mit Stil: Wozniacki liess der russischen Qualifikantin Tatjana Prosorowa keine Chance und gewann nach einer souveränen Vorstellung mit 6:3, 6:2.

Wiedersehen mit Kvitova

Wozniacki hatte erst Anfang August ihr Comeback auf der WTA-Tour gefeiert. Sie hatte sich eine Auszeit genommen, um eine Familie zu gründen. In «Flushing Meadows», wo sie 2009 und 2014 im Final stand, kommt es in der 2. Runde zum Duell mit einer alten Bekannten: Wozniackis Gegnerin heisst Petra Kvitova (WTA 11).

14 Mal kam es in der Vergangenheit bereits zu dieser Affiche. Das letzte Aufeinandertreffen liegt knapp 5 Jahre zurück, 2018 an den WTA-Finals behielt Wozniacki in 3 Sätzen die Oberhand. Kvitova führt im Head-to-Head mit 8:6.

Australian-Open-Titel als Highlight

Nun will es Wozniacki nochmals allen zeigen. Die Dänin hat bislang 30 Turniere gewonnen, darunter die Australian Open 2018, ihr bisher einziger Grand-Slam-Triumph. Zudem sass die zweifache Mutter während insgesamt 71 Wochen auf dem Weltranglisten-Thron.