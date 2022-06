Nadal setzt sich in Paris zum 14. Mal die Krone auf

Rafael Nadal (ATP 5) krönt sich in Paris zum 14. Mal zum French-Open-Champion.

Der Spanier setzt sich im Final gegen Casper Ruud (NOR/ATP 8) in 2:18 Stunden mit 6:3, 6:3, 6:0 durch.

Damit baut der 36-Jährige seinen Rekord mit den meisten Grand-Slam-Titeln auf 22 Erfolge aus.

Rafael Nadal musste nicht sein bestes Tennis auspacken. Jenes Tennis, mit dem er auf der «roten Asche» in Paris schon zig magische Momente erlebte und sowohl Fans als auch Gegner ungläubig zurückliess.

Natürlich wehrte sich Casper Ruud nach Kräften, doch es genügte nicht, um Nadal auf dem Court Philippe Chatrier auch nur annähernd in Bedrängnis zu bringen. Und so war es nur logisch, dass Nadal nach 2:18 Stunden über den Gewinn seines bereits 14. Coupe des Mousquetaires jubeln durfte.

Mit dem neuerlichen Triumph konnte Nadal nicht nur seinen Status als besten Sandspieler aller Zeiten untermauern, sondern auch den Rekord der meisten Major-Titel ausbauen. Er steht aktuell bei 22 Trophäen, seine ärgsten Rivalen Roger Federer und Novak Djokovic liegen bei je 20 Grand-Slam-Erfolgen.

Turnier Rafael Nadal Roger Federer Novak Djokovic Australian Open 2 Titel: 2009, 2022 6 Titel: 2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018 9 Titel: 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 French Open 14 Titel: 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 1 Titel: 2009 2 Titel: 2016, 2021 Wimbledon 2 Titel: 2008, 2010 8 Titel: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017 6 Titel: 2011, 2015, 2018, 2019, 2021 US Open 4 Titel: 2010, 2013, 2017, 2019 5 Titel: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 3 Titel: 2011, 2015, 2018 Gesamt 22 Titel 20 Titel 20 Titel

Kein Glanz-Tennis zum Auftakt

Beide Spieler hatten nervös und fehlerhaft begonnen, Nadal etwas weniger als sein Gegenüber. Zweimal in Folge konnte der Mallorquiner dem 23-Jährigen den Service abnehmen.

Da konnte er sich auch erlauben, einmal bei eigenem Aufschlag nicht auf der Höhe zu sein – nach 48 Minuten und mit Verwerten des ersten Satzballs war der Durchgang mit 6:3 im Trockenen.

Mit Fortdauer der Partie vermochten sich beide Akteure zu steigern. Im 2. Satz schnappte sich Ruud das Break zum 3:1. Nadal schien verwundet, aber wie so häufig in seiner Karriere – und insbesondere in Paris – gelang es ihm, unter Druck eine Schippe draufzulegen. Rund 15 bärenstarke Minuten später führte der «Sandkönig» mit 4:3 und entschied kurz darauf auch den 2. Umgang für sich.

Triumph trotz kaputtem Fuss

Vor dem Turnier hatte nicht viel auf einen weiteren Titel Nadals hingedeutet. Beim Vorbereitungsturnier in Rom scheiterte er schon im Achtelfinal. Die Sorge um seinen lädierten linken Fuss wurde grösser.

Das Müller-Weiss-Syndrom, an dem er seit Jahren immer mehr leidet, sei inzwischen so ausgeprägt, dass es ihm auch im Alltag chronische Schmerzen bereite, räumte Nadal unlängst ein. Vor allem deshalb hatte der Spanier zuletzt mehrmals betont, dass jeder Match sein letzter sein könnte – zumindest in Paris.