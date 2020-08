Die serbische Weltnummer 1 wurde für die US Open in die gleiche Tableauhälfte wie Stefanos Tsitsipas und Alexander Zverev gelost.

Djokovic trifft zum Auftakt der US Open auf Dzumhur

Die Mission 18. Grand-Slam-Titel beginnt für Novak Djokovic gegen die Weltnummer 107. Der Serbe bekommt es in Runde 1 der US Open mit Damir Dzumhur (ATP 107) zu tun.

Der potenzielle Weg von Djokovic in den Final, sollte sich jeweils der besser gesetzte Spieler durchsetzen:

2. Runde: Kyle Edmund (ATP 44)

3. Runde: Jan-Lennard Struff (ATP 34)

Achtelfinal: John Isner (ATP 21)

Viertelfinal: David Goffin (ATP 10)

Halbfinal: Alexander Zverev (ATP 7)

Final: Dominic Thiem (ATP 3)

Auf Zverev wartet bereits in der 1. Runde ein harter Brocken. Der Deutsche muss zum Auftakt gegen Kevin Anderson antreten. Der südafrikanische US-Open-Finalist von 2017 war zuletzt oft verletzt und belegt in der Weltrangliste nur Platz 124.

Thiem und Medwedew in unterer Hälfte

Die untere Tableauhälfte wird angeführt von Thiem. Der Österreicher startet gegen den Spanier Jaume Munar (ATP 104) ins Turnier. Im Halbfinal könnte es für Thiem zum Duell mit dem Vorjahresfinalisten Daniil Medwedew (ATP 5) kommen. Der Russe trifft zum Auftakt auf Federico Delbonis (ARG/ATP 78).

Keine Schweizer Männer am Start

Erstmals seit 1989 figuriert im Haupttableau der Männer am US Open kein Schweizer. Am erst 2. Grand-Slam-Turnier des Jahres fehlen aufgrund der besonderen Umstände diverse Top-Spieler und -Spielerinnen.

Neben dem rekonvaleszenten Roger Federer verzichten auch Titelverteidiger Rafael Nadal und Stan Wawrinka auf die Reise nach New York.