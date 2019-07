Der Halbfinal-Kracher zwischen Roger Federer und Rafael Nadal findet am Freitagnachmittag als zweite Partie statt.

Federer gegen Nadal am späteren Nachmittag

Legende: Wird auch am Freitag ein beliebtes Fotomotiv sein Roger Federer beim Betreten des Centre Court. Keystone

Bevor Roger Federer und Rafael Nadal am Freitag zum 40. Mal gegeneinander antreten, spielen Novak Djokovic und Roberto Bautista Agut um das erste Final-Ticket. Der erste Halbfinal auf dem Centre Court beginnt um 14:00 Uhr. Federer und Nadal werden demnach kaum vor 16:30 Uhr zum Zug kommen.

Im All England Club sind sich der Schweizer und der Spanier zuletzt vor 11 Jahren begegnet. In einem epischen, fast fünfstündigen Final musste sich Federer damals in 5 Sätzen geschlagen geben, nachdem er Nadal 2006 sowie 2007 im Endspiel jeweils geschlagen hatte.